La narrazione delle puntate di Beautiful in onda in questo periodo in Italia ha messo recentemente da parte il triangolo Brooke – Ridge – Shauna, con la Fulton che ne è uscita con le ossa rotte e la sua amica-consigliera Quinn che sta rischiando la stabilità del suo matrimonio con Eric Forrester. Come ben sapete se ci seguite spesso, nel giro di un anno ben altri ostacoli si presenteranno sul cammino di Eric e Quinn, ma restiamo nell’ambito degli episodi in programmazione su Canale 5 per notare come prossimamente un’altra “situazione difficile” si risolverà (o quasi).

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 15 novembre: Thomas chiede a Hope di riprenderlo come stilista

Parliamo di Steffy Forrester, che – sia pure per poco – ha conosciuto il dramma della dipendenza dai farmaci ed è stata aiutata nel suo cammino di guarigione dall’aitante dottor John Finnegan (“Finn” per gli amici). Quello che sembrava inizialmente un rapporto medico-paziente si sta ora trasformando in un nuovo amore per Steffy, che – come già sappiamo – è destinato ad avere vita lunga.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La “nota stonata” di tutto questo, per ora, è l’opposizione fatta da Liam alla nuova storia di Steffy: il giovane Spencer, nonostante il rapporto felice con Hope, non rinuncia ad esercitare un certo controllo sulla vita della sua ex e non sembra accettare che quest’ultima possa vivere un sentimento che lo separi completamente da lui. Un atteggiamento che, comunque, ha i giorni – anzi gli episodi – contati!

Eh sì: occhio alle puntate di Beautiful che Mediaset manderà in onda intorno a fine novembre: Liam, di fronte a Steffy e Finn, si scuserà per il suo comportamento passato e dirà finalmente ai due che accetta il loro legame! Ciò, però, non basterà affinché tutto il gruppo dei giovani personaggi della soap raggiunga la serenità: tra non troppo tempo, una nuova vicenda aprirà un periodo molto inquietante in cui si partirà da una “bambola” e si arriverà a un dirompente effetto a catena…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.