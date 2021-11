Parlando delle anticipazioni per le puntate americane di Beautiful, vi avevamo avvertiti che si sentiva aria di un ritorno allo storico triangolo della soap, con il rientro di Taylor Hayes sulla scena. Le ultime novità non fanno altro che rafforzare questo sentore…

Come già riportatovi, il matrimonio di Ridge e Brooke Forrester troverà qualche ostacolo, anche stavolta causato da uno dei loro figli. In particolare, il problema riguarderà la determinazione di Hope Spencer ad accogliere nella sua vita, e quindi in quella della famiglia, il padre biologico Deacon Sharpe. Per la ragazza, Deacon è veramente cambiato dopo gli anni di prigione e quindi ora Hope ritiene sia giusto darsi una seconda chance per costruire un rapporto con lui, mai davvero avuto vista l’assenza di Deacon per quasi tutta la vita della figlia.

Beautiful, anticipazioni americane: HOPE vuole conoscere meglio DEACON ma…

Hope è decisa non soltanto a dare a Deacon la possibilità di essere un genitore, ma anche un nonno per Beth e Douglas. Ciò, tuttavia, non piace quasi a nessuno: non a suo marito Liam, non a Steffy, già messa alla prova da Sheila Carter, e non di certo a Ridge. Lo stilista ritiene che Deacon voglia solo sfruttare la ragazza, a cui lui ha fatto da genitore proprio per l’assenza di Sharpe, ma Hope, ricordando al patrigno di non essere sua figlia, ha rivendicato la libertà di prendere ormai le proprie decisioni.

E, quando Brooke si era già ammorbidita nei confronti del desiderio della figlia, Hope ha forzato la mano della madre mettendola di fronte ad un ultimatum: se Deacon non fosse stato libero di accedere alla proprietà, lei si sarebbe trasferita altrove con Liam e i bambini. Una prospettiva che ha messo in allarme Brooke (felice di averli a casa sua) e così ha acconsentito che la figlia incontrasse il padre nella proprietà.

Beautiful, trame americane: RIDGE e BROOKE, nuovi litigi

Ma, nei prossimi episodi in onda negli Stati Uniti, la tensione tornerà alta quando Ridge sorprenderà Deacon da solo nello chalet di Hope. Come anticipato dall’interprete dello stilista, Thorsten Kaye, “Ridge si reca là armato di buone intenzioni nei confronti di Hope, ma poi trova Deacon da solo“.

Per Ridge, insomma, l’idea che l’uomo sia libero di gironzolare indisturbato sarà inaccettabile e, quando Hope e Brooke sopraggiungeranno, ne nascerà una nuova discussione: “Per Ridge ci sarebbe poco da discutere, Hope è la figlia che ha contribuito a crescere proprio perché Deacon se ne è andato“. Ma Brooke si schiererà con Hope!

Beautiful, spoiler USA: nuova crisi tra RIDGE e BROOKE…

Ridge deciderà a quel punto di allontanarsi per evitare di dire cose di cui poi potrebbe pentirsi e così, successivamente, approccerà di nuovo l’argomento con la moglie in modo più calmo. Tuttavia Brooke rifiuterà di prendere iniziative che allontanino Deacon da Hope, spingendo Ridge verso il suo punto di rottura: “Probabilmente Ridge non aveva mai davvero realizzato quanto Deacon sia importante per Brooke e questo lo porterà a chiedersi se non si sia sbagliato su molte altre cose“.

Insomma, la coppia si troverà di fronte ad un’altra crisi e i loro figli, adulti, potrebbero ricadere nei sogni che hanno i bambini nel voler vedere i rispettivi genitori insieme. Di recente, infatti, se Steffy è apparsa felice di vedere il sereno affiatamento tra padre e matrigna, Hope ha avuto reazioni più malinconiche dipinte sul volto. E, proprio affrontando con Brooke i suoi trascorsi con Deacon, la ragazza si è detta certa che a legarli fosse un forte amore: “Solo questo spiegherebbe la mia nascita“, aveva dichiarato la giovane Logan che, forse, segretamente ha iniziato a desiderare di vedere Deacon al fianco di Brooke…

Di fronte alla sofferenza di Ridge per il comportamento della moglie, anche Steffy e Thomas potrebbero mostrare un simile sentimento per quanto riguarda i propri genitori. Le anticipazioni americane, infatti, segnalano che i due ragazzi si stringeranno attorno al padre e sarà l’occasione per parlare del loro passato, ma anche del futuro.

E, proprio in queste circostanze, tornerà a Los Angeles Taylor, interpretata ora da Krista Allen. Sarà una coincidenza l’aver riportato in scena la psichiatra proprio ora che il matrimonio di Ridge ha ripreso a scricchiolare? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

