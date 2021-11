Tempo di ampliare la famiglia per Jacqueline MacInnes Wood: l’attrice, che a Beautiful interpreta da molti anni il personaggio di Steffy Forrester, ha rivelato infatti di aspettare il terzo bambino dal marito Evan Ruspoli. La coppia ha già due figli, Rise di due anni e Lenix, di appena nove mesi.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 20 novembre: STEFFY difende FINN da LIAM

Sono felice di annunciare che aspetto il mio terzo bambino, atteso per la primavera. Elan ed io abbiamo sempre desiderato una famiglia numerosa, essendo entrambi figli unici. Siamo dunque entusiasti che i nostri desideri si stiano avverando.

Beautiful: anche STEFFY sarà incinta come la sua interprete?

Vi riportiamo la notizia anche perché spesso le gravidanze delle protagoniste di una soap come Beautiful vengono portate nella fiction con i loro alter ego, evitando così di dover nascondere il loro stato interessante e invece sfruttarlo a fini narrativi.

Quando Steffy ha avuto la sua primogenita, Kelly, la sua interprete è rimasta incinta sul finale della gravidanza del personaggio, passando dunque i mesi successivi a dover camuffare i propri cambiamenti fisici. Per la seconda gravidanza, invece, gli autori hanno pensato di utilizzare la realtà a favore di storyline e, come vedremo nelle puntate italiane della soap dei prossimi mesi, Steffy resterà nuovamente incinta (in una situazione alquanto ingarbugliata, ma con lieto fine).

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

E stavolta? Anche Steffy è destinata a dare alla luce un nuovo erede o si opterà per nascondere la gravidanza della Wood con primi piani, vestiti larghi e oggetti posizionati in modo strategico? Lo scopriremo nei prossimi mesi!

La bella notizia arriva a distanza di qualche mese da una difficile confessione di una delle colleghe di set dell’attrice: Annika Noelle. L’interprete di Hope Spencer, infatti, ha rivelato di aver avuto delle recenti brutte esperienze con gravidanze terminate precocemente: una prova difficile, su cui l’attrice ha mantenuto il riserbo per molto tempo ma che ora ha deciso di condividere con il suo pubblico. Auguriamo ad Annika che il futuro possa riservarle il meglio! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.