Suor Angela lascia il Convento degli Angeli? Secondo DiPiù Tv pare proprio che Elena Sofia Ricci, l’amata attrice che le presta il volto da sei stagioni, avrebbe chiesto e ottenuto un minor numero di scene per la settima stagione di Che Dio ci aiuti, che – stando a quanto dichiarato da Valeria Fabrizi (Suor Costanza) – si inizierà a girare a gennaio 2022.

Tutto ciò – sempre secondo il settimanale su citato – avverrebbe in vista di un vero e proprio addio della Ricci alla fortunata fiction. C’è da dire che per ora non ci sono state conferme o smentite da parte della diretta interessata e neppure dalla Rai ma, se la notizia dovesse trovare conferma, il pubblico sarà costretto ad assistere ad un’altra uscita di scena clamorosa, dopo quella definitiva di Terence Hill a Don Matteo (che avverrà nel quarto episodio della tredicesima stagione).

E se a movimentare la vita a Spoleto ci penserà Don Massimo, il nuovo parroco interpretato da Raoul Bova, nella città di Assisi dove vive la scatenata Suor Angela potrebbe pensarci Azzurra Leonardi, il personaggio interpretato fin dal principio da Francesca Chillemi, che nella scorsa stagione abbiamo visto vicinissimo a prendere i voti. E se questo suo desiderio dovesse concretizzarsi, Azzurra, dopo un passato decisamente intenso, potrebbe abbracciare la vita religiosa e dunque prendere anche le redini della fiction e stavolta da protagonista assoluta.

Ricordiamo che, proprio in queste settimane, la Chillemi insieme a Can Yaman è sul set di Viola come il mare, la nuova fiction Lux Vide che andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5. E a proposito dell’attore turco, secondo indiscrezioni dovrebbe far parte anche del cast della prossima stagione di Che Dio ci aiuti.

Tornando all’addio di Elena Sofia Ricci, la sua uscita dovrebbe avvenire in maniera graduale, per non spiazzare il pubblico che da circa dieci anni segue con affetto le divertenti vicende della sua Suor Angela. L’attrice fiorentina, che in questi giorni è tornata a teatro con La dolce ala della giovinezza, sarà anche tra i protagonisti de Le fate ignoranti – La serie, per la regia di Ferzan Özpetek, in uscita nei primi mesi del nuovo anno su Disney+.

