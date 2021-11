Anticipazioni e trama ottava ed puntata della fiction Cuori, in onda domenica 28 novembre 2021 in prima serata su Rai 1:

Leggi anche: Fiction BLANCA, anticipazioni prima puntata di lunedì 22 novembre 2021

CUORI, trama episodio 15: Cuori a metà

Le trame dell’episodio ci mostrano un quadro particolarmente preoccupante, con Cesare che sta sempre peggio e che necessita di un nuovo cuore.

Cesare desidera che a impiantargli il cuore nuovo sia il fidato Alberto, il quale però si sente ormai in forte imbarazzo per i sentimenti provati per Delia. Inoltre Alberto sta vivendo anche male quanto accaduto a Luisa.

Non solo Alberto è a disagio: lo è anche Delia quando è accanto a Cesare…

CUORI, trama episodio 16: Fino all’ultimo respiro

Alle Molinette giunge un nuovo direttore sanitario, che dimostra un ottimo alleato per Mosca.

Cesare intende tornare a casa.

Alberto e Delia intendono studiare i bollettini medici che giungono dall’Africa e per questo resteranno in ospedale.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)