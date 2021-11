Anticipazioni e trama quinta puntata della fiction Cuori, in onda domenica 14 novembre 2021 in prima serata su Rai 1 (episodi intitolati Suzanne e Corto circuito): Mentre Alberto è in un locale con Karen, un popolare e baldanzoso playboy si sente male e ha bisogno di essere ricoverato. Il soggiorno ospedaliero di Gianni (questo il nome dell’uomo) sarà caratterizzato dalla curiosità e dalla voglia di conoscerlo delle pazienti, che cercheranno di scucirgli un autografo.

Gianni, durante il tempo che passerà in ospedale, capirà che c’è ancora qualcosa tra Alberto e Delia.

Il dottor Mosca, le cui ambizioni sono ormai senza freni, si insospettirà per via del soggiorno statunitense di Cesare e scoprirà una mezza verità.

Il caso di puntata del secondo dei due episodi riguarderà un paziente che, proprio quando mancherà pochissimo al suo intervento chirurgico, rifiuterà l’operazione e non sarà facile capire perché…

Delia improvvisamente scompare nel nulla, mentre un corto circuito renderà il lavoro dei chirurghi difficilissimo…

