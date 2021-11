Anticipazioni e trama settima puntata della fiction Cuori, in onda domenica 21 novembre 2021 in prima serata su Rai 1:

CUORI, trama episodio 13: La sconfitta

Cesare e Alberto pensano che la morte di Margherita Bottai sarà utilizzata dai loro nemici per cacciare il primario.

Delia si sente responsabile per la morte della paziente. Intanto Alberto intuisce quello che potrebbe essere davvero accaduto, ma non ha alcuna prova per dimostrare la sua tesi.

CUORI, trama episodio 14: Il paziente zero

Le notizie giunte dal Sudafrica e riguardanti il primo trapianto di cuore hanno creato sconforto nell’equipe dell’ospedale Le Molinette di Torino.

Cesare, nonostante il dispiacere, si rimette subito in pista e sembra esserci all’orizzonte un’ottima occasione per ripartire: in ospedale arriva un paziente che a primo acchito sembra il candidato perfetto per un trapianto. Il problema è che i tempi per le autorizzazioni potrebbero essere troppo lunghi…

