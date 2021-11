Questa sera su Canale 5 andrà in onda il ventesimo appuntamento con la sesta edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste.

Nella casa i vipponi sono reduci dai lunghi festeggiamenti per il compleanno di Aldo Montano, che ieri ha compiuto quarantatre anni. Per celebrarlo, il Grande Fratello ha organizzato un evento unico nel suo genere: le vippolimpiadi. Tra prove d’abilità e di resistenza, i concorrenti, guidati da Aldo e dalla sua spalla Manila Nazzaro, si sono affrontati per tutta la durata della serata con l’obiettivo di guadagnare quante più medaglie d’oro possibili.

Non solo festeggiamenti nel loft più spiato d’Italia, teatro di un nuovo diverbio che ha visto protagonisti Soleil Sorge e il suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi. L’atmosfera tra i due è tornata ad essere tesissima e la Sorge ha minacciato addirittura di abbandonare la casa se Gianmaria dovesse continuare la sua avventura nel programma.

Non mancheranno le sorprese durante la serata: per Soleil arriverà un emozionante videomessaggio da parte dei nonni mentre Aldo riceverà un inaspettato saluto da parte dei suoi ex compagni di squadra.

Infine, il pubblico scoprirà il verdetto del televoto, che in questi giorni ha messo di fronte Sophie Codegoni, Gianmaria Antinfoli e Miriana Trevisan. Toccherà al concorrente più votato condannare uno dei due sfidanti perdenti alla nomination eliminatoria di questa settimana. Tutti collegati dunque su Canale 5 a partire dalle 21.45 per una nuova avvincente puntata del Grande Fratello Vip 6.