Con la conduzione di Alfonso Signorini, ieri – 29 novembre – è andata in onda un’altra scoppiettante puntata del Grande Fratello VIP, il reality show di Canale 5 giunto alla sesta edizione. A tenere banco durante la serata è stato l’atteso verdetto del televoto, vissuto con ansia e paura dai vipponi all’interno della casa. Favorita del pubblico è stata ancora una volta Soleil Sorge, seguita a ruota da Manila Nazzaro e Carmen Russo, lasciando in questo modo a rischio eliminazione le sorelle Clarissa e Lucrezia Selassié.

Rimasta a rischio eliminazione con la consanguinea, Lulù ha vissuto un momento di grande difficoltà: la ragazza, in lacrime, si è chiusa in bagno lanciando parole davvero forti verso il programma che la sta ospitando. Uno sfogo decisamente pesante quello della Selassié, che nel frattempo si è vista salvare dal pubblico a discapito della sorella Clarissa, costretta a lasciare definitivamente il gioco.

Per la giovane, però, le brutte notizie non sono finite lì, visto che, oltre a essere finita per la seconda volta consecutiva in nomination, è stata fortemente redarguita dalla produzione del reality, che, tramite un comunicato, ha imposto alla concorrente di cambiare immediatamente atteggiamento. Una strigliata a cui ha fatto seguito l’ammonimento di Alfonso Signorini, che senza mezzi termini ha invocato lo spauracchio dell’espulsione semmai si fosse ripetuto una copione simile in futuro.

Rientrata l'emergenza, sono stati annunciati i nomi dei vipponi finiti al televoto: oltre a Lucrezia, si sfideranno la sorella Jessica, Gianmaria Antinolfi e la new entry Patrizia Pellegrino.