Grande Fratello Vip: Soleil, preferita del pubblico, manda SOPHIE in nomination

Più di tre milioni di telespettatori per la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, che ieri (15 novembre) ha totalizzato il 19% di share. Il reality show condotto da Alfonso Signorini conferma ancora una volta i numeri positivi che stanno caratterizzando questa edizione, che grazie al buon riscontro di pubblico è stata prorogata fino a marzo 2022.

È stata una serata scoppiettante quella di ieri sera, che ha saputo emozionarci con la visita a sorpresa di James a suo padre Giucas Casella: quest’ultimo, alla vista della figlio, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Momento più teso invece quello che ha registrato il confronto tra Miriana e Nicola Pisu, che dopo l’eliminazione dello scorso venerdì ha notato una totale indifferenza da parte della Trevisan riguardo alla sua uscita dal gioco. Tra i due non sono mancate parole forti, a dimostrazione dell’ormai definitiva rottura del loro legame.

Non ha riservato sorprese l’esito del televoto, che ha visto trionfare Soleil come concorrente preferita in una terna che vedeva sfidarsi oltre alla Sorge anche le tre sorelle Selassié e Sophie Codegoni. Fresca di vittoria, Soleil, come da pronostico, ha deciso di “condannare” Sophie alla nomination eliminatoria.

A sfidare la Codegoni al televoto in questa settimana saranno Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan, i quali hanno ottenuto entrambi quattro voti da parte degli altri inquilini. Appuntamento dunque a venerdì prossimo su Canale 5 per scoprire chi sarà costretto ad abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.