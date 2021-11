Per Agnese (Antonella Attili) de Il paradiso delle signore, la settimana si è aperta male e finirà peggio! Il segreto della signora Amato e di Armando Ferraris (Pietro Genuardi), infatti, non è più tale e ci sarà un conto salato da pagare…

Per il momento la relazione tra Agnese e Armando l’ha scoperta solo Tina (Neva Leoni), ma già sappiamo che le cose peggioreranno a giorni: anche Salvatore (Emanuel Caserio) sta per venire a sapere tutto e la reazione del giovane sarà molto più “esuberante” – diciamo così – rispetto a quella della sorella: Salvo, in preda alla furia, deciderà di andare via di casa!

Da quel momento in poi la situazione non si sbloccherà più, nonostante Armando durante un teso confronto cercherà di aggiustare le cose con Salvatore (non riuscendoci più di tanto, peraltro). Ma il peggio deve ancora arrivare!

Ormai al limite dello stress, Agnese uscirà dal Paradiso delle signore dimenticando il ferro da stiro acceso. Fortunatamente l’incendio verrà sventato, ma Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non potrà fare finta di niente e spingerà la Amato senior a prendersi una pausa dal lavoro in atelier!

Nonostante l’accaduto, l’atteggiamento di Salvatore non cambierà nei confronti della madre, che ancora non riuscirà a perdonare. Chissà se il ragazzo si “ammorbidirà” quando verrà a sapere delle condizioni di salute di Agnese: eh sì, la donna accuserà un malore e Vittorio e Tina la troveranno riversa per terra e priva di sensi!

