Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni 11 novembre: Irene cerca alleate contro Gemma

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di giovedì 11 novembre 2021:

Stefania (Grace Ambrose) sta cercando in tutti i modi di convivere serenamente con Gemma (Gaia Bavaro), mentre Irene (Francesca Del Fa) cerca nuove alleate tra le sue colleghe veneri.

Salvatore (Emanuel Caserio) si propone come accompagnatore per Anna (Giulia Vecchio) per andare a trovare la figlia; la giovane Imbriani sembra gradire molto questo gesto.

Tina (Neva Leoni) ancora è dubbiosa se fare o meno l’intervento ma grazie ad un incontro con un fan ragiona sul suo futuro, spronata sempre da Vittorio (Alessandro Tersigni).

Flora (Lucrezia Massari) fa la conoscenza di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), che fa delle rivelazioni molto importanti per la giovane stilista del Paradiso delle Signore.

