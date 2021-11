Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 17 novembre: Agnese non perdona Giuseppe!

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di mercoledì 17 novembre 2021: Salvo (Emanuel Caserio) è innamorato – finalmente ricambiato! – di Anna (Giulia Vecchio) e tocca il cielo con un dito.

Tina (Neva Leoni) è più serena visto che il padre ha cambiato idea sulla sua operazione alle corde vocali.

Gemma (Gaia Bavaro) fa un dispetto a Stefania (Grace Ambrose), mentre quest’ultima spicca per intelligenza agli occhi di Vittorio (Alessandro Tersigni) che la nota per le sue doti giornalistiche durante l’intervista a Flora (Lucrezia Massari).

Gemma, a cena con i genitori al Circolo, incontra nuovamente Marco (Moisè Curia) e ne rimane affascinata sempre di più.

Giuseppe (Nicola Rignanese) prova a fare pace con Agnese (Antonella Attili), ma la donna non ne può più di tutte le sue menzogne; il tradimento e la notizia di un altro figlio in Germania è troppo per lei. Oltre a questo, Agnese obbliga Giuseppe a dire tutta la verità ai suoi figli.

