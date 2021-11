Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 18 novembre: GEMMA in punizione!

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di giovedì 18 novembre 2021: Giuseppe (Nicola Rignanese) informa i figli di una novità, ovvero un trasferimento in Germania (ma senza rivelare i veri motivi di questa partenza improvvisa).

Stefania (Grace Ambrose) viene a sapere della bugia di Gemma (Gaia Bavaro): la ragazza infatti non le ha detto dell’invito a cena al Circolo nonostante fosse stata incaricata da Ezio (Massimo Poggio). Le due ragazze hanno un’accesa discussione e in seguito Stefania ne parla con il padre e con Veronica (Valentina Bartolo), i quali, saputa la natura delle cose, mettono in castigo Gemma.

Vittorio (Alessandro Tersigni) promette ad Agnese (Antonella Attili) di rimanere vicino a Tina (Neva Leoni) durante tutto il percorso medico che dovrà affrontare.

Giuseppe rassegna le dimissioni e si licenzia dal Paradiso, sebbene inizi a meditare vendetta contro Armando (Pietro Genuardi).

