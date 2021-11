Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 2022: Adelaide fugge, qualcun altro torna!

All’inizio di questa settimana Il paradiso delle signore 6 ha raggiunto quello che per ora è il suo record stagionale in fatto di telespettatori sintonizzati, segno che le trame dell’annata in corso stanno decisamente iniziando a “ingranare”. Eh sì: dopo una partenza forse un po’ spiazzante (con molti nuovi personaggi e qualche addio), le vicende del grande magazzino milanese sono ora entrate in una fase piuttosto avvincente. E molto dovrà ancora succedere…

Nell’immediato, stiamo per assistere alla partenza per la Germania di Giuseppe Amato: il personaggio interpretato da Nicola Rignanese saluta la sua famiglia con una “coda velenosa” a cui assisteremo il 18 e 19 novembre. Prima o poi lo rivedremo?

Intanto, sta per iniziare una storia piuttosto complessa intorno a Marco di Sant’Erasmo (appena entrato nella fiction con il volto di Moisè Curia): il rampollo piace tantissimo a Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), ma il fatto che sia un giornalista assai scorretto non passerà inosservato agli occhi di Stefania (Grace Ambrose). Sarà l’occasione per nuovi dissapori tra le due “sorellastre”?

Si è inoltre capito che Marco ha un rapporto difficile con il fratellone Tancredi e già tutti si chiedono se prima o poi conosceremo anche lui. Quel che è certo è che non ci sarà da annoiarsi in casa Guarnieri – Sant’Erasmo: al momento la presenza di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) sembra piuttosto innocua ma chissà che le cose non cambino. È proprio di questi giorni, infatti, la notizia che Adelaide (Vanessa Gravina) andrà incontro a guai grossi che con tutta probabilità animeranno le storie dei primi mesi del 2022, come la stessa Vanessa Gravina – interprete della Contessa – ha confermato al settimanale Nuovo Tv:

Arriverà l’Interpol e lei sarà costretta a una vera e propria fuga. E sarà interessante vedere come, durante l’assenza della sua amata contessa, Umberto si relazionerà con giudici e indagini…

Insomma, molti colpi di scena sono in arrivo e, se tanto ci dà tanto, alcuni di questi colpi di scena saranno introdotti grazie a due volti già familiari ai fan del Paradiso Daily: nel 2022, come già anticipato, rientreranno nel cast Luca Bastianello nei panni di Dante Romagnoli e Luca Capuano nella parte di Sandro Recalcati. Soprattutto il personaggio di Sandro è molto atteso dai fan, incuriositi dalla piega che potrà prendere la linea narrativa legata a Tina Amato (Neva Leoni)…

