Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 26 novembre: Agnese e Armando, una Tina di troppo!

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di venerdì 26 novembre 2021:

Marco (Moisè Curia) riceve l’offerta di Umberto (Roberto Farnesi) come redattore del Paradiso Market; è un’occasione in più per il giovane per stare vicino a Gemma (Gaia Bavaro).

Stefania (Grace Ambrose) non vede di buon occhio il giovane Sant’Erasmo, soprattutto per quell’articolo di giornale sugli sfratti.

Tra Umberto (Roberto Farnesi) e Flora (Lucrezia Massari) c’è stato un bacio fugace e i due si promettono di dimenticare quanto successo.

Salvatore (Emanuel Caserio) deve accompagnare Anna (Giulia Vecchio) al paese e chiede alla madre e ad Armando (Pietro Genuardi) di essere sostituito in caffetteria. I due, rimasti soli dopo tanto tempo, non resistono alla passione e si scambiano un bacio. Tina (Neva Leoni) vede tutta la scena.

