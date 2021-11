Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 9 novembre: Adelaide inizia a spaventarsi davvero…

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di martedì 9 novembre 2021:

Irene (Francesca Del Fa) è convinta che Gemma (Gaia Bavaro) voglia avvicinarsi a Stefania (Grace Ambrose) solo per farle del male e per questo motivo cerca di boicottarla nonostante la giovane Colombo non approvi.

Don Saverio (Andrea Lolli) intima a Giuseppe (Nicola Rignanese) di dire la verità ad Agnese (Antonella Attili) in merito a Petra.

Flora (Lucrezia Massari) continua ad indagare sul legame che univa suo padre Achille ai Guarnieri; in seguito la Gentile annuncia la sua partenza per Parigi e a quel punto Adelaide (Vanessa Gravina) teme che Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) possa rivelarle qualche dettaglio scomodo.

Agnese soffre ed è infelice, ma troverà il conforto di Armando (Pietro Genuardi).

