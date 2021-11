Proprio da oggi comincia una nuova pagina de Il paradiso delle signore 6 che porterà presto a un momento drammatico per Agnese Amato (Antonella Attili). Nubi all’orizzonte, insomma, per la matriarca della famiglia…

Tutto sta per iniziare con un bacio ad Armando (Pietro Genuardi). Tanti se ne sono scambiati Agnese e il Ferraris nel corso del tempo, ma questo non sarà come gli altri: verrà infatti visto dalla figlia di lei, Tina (Neva Leoni), che ne rimarrà estremamente turbata!

Seguiranno ovviamente chiarimenti tra madre e figlia, ma la situazione non si risolverà. Qualcosa si è rotto e presto di tutta questa storia sarà informato anche Salvatore (Emanuel Caserio), che com’è noto ha un carattere “fumantino” e infatti reagirà malissimo, prendendosela con Armando e anche con la madre e decidendo infine di andare via di casa.

C’è da dire che Armando proverà ad aiutare la sua amata intervenendo presso Salvo, ma – per rispetto alla volontà di Agnese – è assai improbabile che possa svelargli fino in fondo la verità su Giuseppe (Nicola Rignanese).

Fatto sta che per povera signora Amato si ritroverà a quel punto in una fase davvero difficile della sua vita: particolarmente sotto stress per tutto quello che sta avvenendo, il suo organismo potrebbe "presentarle il conto", non prima però di aver combinato un potenziale disastro!