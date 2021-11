Le menzogne di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) stanno per venire a galla. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda la prossima settimana, Agnese (Antonella Attili) scoprirà infatti la tresca che il marito ha avuto con la tedesca Petra e lo metterà alle strette, portandolo a confessarle la verità sul figlio che ha avuto in Germania. Scopriamo in quale maniera avverrà questa vera e propria svolta nella fiction daily di Rai 1…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: ecco come Agnese scoprirà la verità

Come avrete già notato dall’ultimo promo tv del Paradiso, il primo che apprenderà tutto quanto sarà don Saverio (Andrea Lolli). A quel punto, il sacerdote spronerà in più di un’occasione Giuseppe affinché racconti la verità a Agnese prima che sia troppo tardi.

Ovviamente, alla fine, la tresca verrà fuori nel peggiore dei modi: la signora Amato troverà tra le cose del marito una busta che gli sarà stata inviata dalla Germania e riunirà esattamente tutti i tasselli del puzzle quando vedrà la foto del bambino che Giuseppe ha concepito con l’amante Petra.

Tra i coniugi si aprirà così una crisi matrimoniale senza precedenti, destinata a peggiorare anche per via dei problemi di salute di Tina (Neva Leoni), che dovrà necessariamente operarsi alle corde vocali prima che il suo malessere precipiti e le impedisca per sempre di cantare.

Insomma, per Giuseppe e Agnese amato si aprirà un periodo davvero buio. Come andrà a finire? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

