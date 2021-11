Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) verrà messo di fronte ad un vero e proprio bivio dalla moglie Agnese (Antonella Attili). Non a caso, proprio per questo, l’uomo si troverà costretto a lasciare Milano. Scopriamo insieme perché…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: ecco l’ultimatum che Agnese darà a Giuseppe

Tutto partirà quando Agnese ritroverà tra le cose di Giuseppe la foto del bambino che ha avuto dall’amante Petra. A quel punto, visto che si sentirà profondamente delusa, la Amato non vorrà saperne più nulla del marito e gli intimerà di andarsene. Tuttavia l’uomo, dato anche l’avvicinarsi dell’operazione alle corde vocali di Tina (Neva Leoni), farà il possibile per restare accanto alla sua famiglia e ciò darà modo ad Agnese di dargli un ultimatum.

Eh sì: Agnese farà presente a Giuseppe che può trattenersi a Milano soltanto se racconterà a Tina e Salvatore (Emanuel Caserio) della relazione avuta con Petra e della nascita del loro fratellino. Data questa condizione, l’Amato Senior consegnerà dunque le sue dimissioni a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e comunicherà ai parenti che intende trasferirsi nuovamente in Germania.

In questo modo, Giuseppe non dovrà ammettere i suoi errori a Tina e Salvatore, che resteranno all’oscuro della vicenda anche per volere di Agnese. Ma – prima di dare l’addio ai figli e partire definitivamente per la Germania – Giuseppe avrà un ultimo aspro confronto con Armando e con Agnese. Cosa si diranno?

