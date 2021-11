Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre 2021: Irene, triste per l’imminente trasferimento di Stefania, non si presenta al lavoro ma, grazie a Gloria, capisce di aver esagerato e la sera bussa a Casa Colombo a ora di cena. Flora, felice di aver ottenuto un contratto a tempo indeterminato come stilista del Paradiso, resta però con il suo tormento sulla morte del padre e non riesce più a nascondere la tensione di fronte a Umberto e ad Adelaide. Armando decide di affrontare Salvo per difendere Agnese ma gli racconta solo una parziale verità.

Prima colazione tutti insieme a Casa Colombo. Adelaide inizia a sospettare che Flora abbia in mente qualcosa e vuole tenderle una trappola. Al Paradiso si lavora sul prossimo numero della rivista e Vittorio assegna a Stefania il compito di affiancare Marco in redazione per quello che si preannuncia un rapporto lavorativo burrascoso. Agnese rimprovera Armando per aver detto a Salvo la verità sulla loro relazione, mentre la differenza di ceto pesa sempre di più nel legame fra Marcello e Ludovica. Intanto, il piano ordito da Adelaide per far uscire Flora allo scoperto sta funzionando.

Marco continua a fare il filo a Gemma, ma Stefania è decisa a mettergli i bastoni tra le ruote, ancor più dopo che Veronica le ha affidato il compito di vegliare sulla figlia. L’allestimento dell’albero di Natale nel grande magazzino è occasione per Dora di corteggiare Nino. L’operazione di Tina è imminente e sale l’angoscia, mentre tra Salvo e la madre il conflitto non accenna ad attenuarsi. Agnese, sotto pressione, combina un guaio che potrebbe essere disastroso per il Paradiso: esce dimenticando il ferro da stiro acceso in Atelier.

Dopo lo sventato incendio al Paradiso, avvenuto per una distrazione di Agnese, Vittorio esorta la donna a prendersi una pausa dal lavoro. Come ogni anno nel periodo natalizio, al Paradiso si ripete il rito dei bigliettini sull’albero, nei quali ognuno scrive i propri desideri; Dora è molto incuriosita da quello che ha lasciato Nino. Adelaide mette in atto il suo piano per smascherare Flora che, dal canto suo, è pronta a tutto per fare luce sul passato dei Guarnieri.

Agnese e Tina sono agitate perché hanno saputo la data dell’intervento, mentre la rigidità di Salvo nei confronti della madre disturba Anna. Umberto resta deluso per via dei sotterfugi di Flora che, con un tranello, cerca di sviare lui e Adelaide dalla verità. Anche se Stefania è contraria, Gemma e Marco riescono a vedersi e si baciano per la prima volta. Agnese ha un malore: Vittorio e Tina la trovano a terra priva di sensi!

