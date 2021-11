Anche quando diventerà una venere effettiva de Il Paradiso delle Signore, la giovane Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) non smetterà affatto di fare sgraditi dispetti alla povera collega-sorellastra Stefania Colombo (Grace Ambrose). Tuttavia, in una determinata occasione, la ragazza andrà incontro ad una punizione da parte dei suoi genitori…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Gemma fa un dispetto a Stefania

In base a ciò che dicono le anticipazioni, tutto partirà quando Gemma verrà incaricata dalla madre Veronica (Valentina Bartolo) e dal patrigno Ezio (Massimo Poggi) di invitare Stefania ad una cena di famiglia al Circolo. Come facilmente prevedibile, la ragazza deciderà però di fare l’esatto contrario e non informerà la sorellastra dell’invito.

E sarà allora che, per la prima volta, Stefania deciderà di ribellarsi alle continue mancanze di rispetto di Gemma: possiamo anticiparvi infatti che la Colombo deciderà di rivelare a Ezio e Veronica quanto successo, cosa che innescherà la furia dei due. Proprio per questo, i Colombo decideranno che Gemma va assolutamente messa in punizione.

Ma la giovane Zanatta se ne starà a guardare oppure organizzerà un’altra controffensiva per colpire Stefania? Soltanto le puntate future della fiction daily di Rai 1 daranno la risposta a questa domanda… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

