Sembra sciogliersi lentamente la tensione tra le “sorellastre” de Il paradiso delle signore 6: Gemma (Gaia Bavaro) e Stefania (Grace Ambrose), dopo un inizio che non faceva ben sperare, stanno pian piano riuscendo ad avere un rapporto più civile, per la gioia di Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar). Durerà?

Quel che è certo è che in questa situazione sta per inserirsi un elemento in grado di scombinare il precario equilibrio raggiunto: Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) non solo non è ripartito per Torino ma ora sta per entrare a pieno titolo nello staff del Paradiso, in qualità di collaboratore del magazine pubblicato dal grande magazzino.

Questa svolta renderà ovviamente felice Gemma ma non ne sarà altrettanto entusiasta Stefania, la quale non stima per niente il rampollo e non capirà il motivo per cui è stato ingaggiato. Intanto, Marco proverà a premere l’acceleratore nel rapporto con Gemma e le rivolgerà un invito a cui lei non riuscirà a dire di no…

Come proseguirà la faccenda? Prepariamoci a una Stefania sempre più vigile nei confronti di Gemma, anche perché alla ragazza potrebbe presto essere affidata una sorta di “responsabilità” nei confronti della Zanatta. In virtù di questo, la giovane Colombo cercherà di contrastare il nascente rapporto della parente acquisita con Marco, tra i quali tuttavia inizierà decisamente e inesorabilmente a crescere una vera e propria vicinanza sentimentale!

Eh sì: a vedere le attuali puntate, sembra che Gemma e Marco abbiano buone possibilità di diventare la nuova coppia romantica di questa stagione del Paradiso. Ma… sarà davvero così?