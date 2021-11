Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, le investigazioni di Flora Gentile (Lucrezia Massari) sul padre Achille Ravasi arriveranno ad un vero e proprio punto di svolta. Ad illuminarla, come in tanti già pensano, non sarà però Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), arrivato per qualche giorno a Milano da Parigi, ma la sua nuova amica Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena).

Il Paradiso delle Signore 6, news: Ludovica fa una confessione a Flora

Le anticipazioni segnalano infatti che Ludovica sceglierà di essere completamente sincera con Flora e, armandosi di coraggio, le confesserà che il padre Achille non era altro che un truffatore. Se ricordate, nella stagione precedente della fiction daily di Rai 1, Ravasi truffò anche la Brancia e sua madre Flavia (Magdalena Grochowska), facendo loro subire diversi danni economici.

Ma come reagirà Flora appena apprenderà questa oscura verità legata al papà che non ha mai conosciuto? Quel che è certo è che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) riuscirà a ribaltare la questione a sua favore portando la Gentile a pensare che non ha avuto nulla a che vedere con la vicenda Ravasi. Almeno per ora, quanto meno…

Eh sì: occhio a Umberto e Flora, perché i due tra pochissime settimane daranno vita a una svolta “particolare” ma che – date le premesse – non potremmo neanche definire del tutto inattesa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

