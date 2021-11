Per Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti) arriverà finalmente il momento di uscire allo scoperto? Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 si vedranno i primi accenni di un tentativo in tal senso, anche se le cose non andranno per niente bene. Scopriamo perché…

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 19 novembre: Giuseppe, addio “al veleno”!

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Marcello vuole rendere pubblica la sua relazione con Ludovica ma…

In base a quello che dicono le anticipazioni, Marcello esprimerà a Ludovica il desiderio di vivere alla luce del sole il loro fidanzamento. Tuttavia, dato l’impegno del ragazzo al Circolo e il suo ruolo da vicepresidente di Adelaide (Vanessa Gravina), la Brancia di Montalto sentirà che tale mossa potrebbe essere decisamente azzardata e cercherà di frenare l’entusiasmo del Barbieri, con cui sta convivendo da qualche settimana nella villa di Cosimo Bergamini (Alessandro Tersigni).

Quando vedremo in onda la richiesta di Marcello alla sua amata? Occhio alla puntata di giovedì 25 novembre, quando il giovane comproprietario della Caffetteria avrà dunque a che fare con l’inaspettata titubanza della sua fidanzata.

L’incertezza di Ludovica indispettirà Marcello? E, in quel caso, i due ragazzi si troveranno ad affrontare la loro vera prima crisi? Le prossime puntate chiariranno tutti i dubbi… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)