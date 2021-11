Dati Auditel ottimi per la puntata de Il Paradiso delle Signore 6, che lunedì 15 novembre ha realizzato quello che per ora è il suo record stagionale con 2.205.000 spettatori (19.2% di share).

Intanto la fiction daily prosegue il suo cammino e nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni vi abbiamo già parlato dell’interesse che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) nutrirà per Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia), il nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina). Tuttavia il ragazzo non starà per niente simpatico a Stefania Colombo (Grace Ambrose), cerchiamo di capire perché…

Il Paradiso delle Signore 6, news: Marco e la frequentazione con Luisa

Per trovare il motivo dell’astio bisognerà osservare quello che succederà negli episodi in onda su Rai 1 la prossima settimana. Giornalista di professione, Marco inizierà infatti a frequentare Luisa, una ragazza che non apparterrà all’alta borghesia e che, guarda caso, non starà per niente simpatica ad Adelaide, visto che non la riterrà all’altezza del nipote.

Da un lato Gemma si mostrerà fin da subito infastidita dalla nuova e presunta fiamma del rampollo, dall’altro emergerà pian piano che Marco Di Sant’Erasmo ha frequentato la povera Luisa con un secondo fine: scrivere un articolo su uno sfratto di alcune persone malcapitate difese dal padre della donna. Una storia, questa, che Marco racconterà distorcendo tutta la verità, facendo andare su tutte le furie Stefania…

Il Paradiso delle Signore 6, trame: Stefania e l’antipatia per Marco

Eh sì: in tal senso vi anticipiamo che l’antipatia di Stefania per il disonesto Marco verrà fuori nell’istante in cui scoprirà che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), in quanto caporedattore, ha proposto a Marco un posto da giornalista nella redazione del Paradiso Market, la rivista associata al grande magazzino gestito da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

A quel punto, Stefania non riuscirà a nascondere il proprio dissenso per l’assunzione di Marco. Chissà quindi se questo pensiero non contrapporrà nuovamente la Colombo alla sorellastra Gemma, che invece sarà felice di vedere tutti i giorni la sua nuova fiamma sul posto di lavoro… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

