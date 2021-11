Grande felicità a Il paradiso delle signore per Salvatore Amato (Emanuel Caserio), che ha finalmente realizzato il suo sogno d’amore con Anna Imbriani (Giulia Vecchio). I due stanno pian piano uscendo allo scoperto con amici e parenti e lo “scoglio” più grosso resta al momento parlare della bella novità a mamma Agnese (Antonella Attili).

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 24 novembre: Marco può corteggiare Gemma, Flora scopre che…

Questo piccolo segreto da rivelare sarà una delle trame della prossima settimana: Salvo, temendo che sua madre possa scoprire la sua relazione con Anna prima che lui riesca a parlargliene, deciderà di invitare le due donne al cinema, in modo da creare un certo clima di “confidenza” a cui far seguire il grande annuncio!

Insomma, per Salvatore è un periodo in cui la ruota pare girare per il verso giusto, tanto che il giovane – al culmine della contentezza – proporrà alla sua famiglia di trascorrere tutti insieme il Natale in Germania con papà Giuseppe (Nicola Rignanese). Una richiesta che, neanche a dirlo, creerà però un mare d’imbarazzo.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Il nostro protagonista, infatti, sarà in quel momento l’unico a non sapere ancora della storia d’amore che Agnese e Armando (Pietro Genuardi) vivono già da tanto tempo. Tina (Neva Leoni) sarà invece già al corrente di tutto perché nel frattempo avrà assistito con grande turbamento a un “bacio galeotto”.

Come avrete già capito, nel giro di pochi giorni si arriverà al disastro. Nonostante Agnese abbia promesso alla figlia di non incontrare più Armando, Tina vorrà sincerarsi della questione attraverso un dialogo molto franco con il capomagazziniere del Paradiso, il tutto mentre Salvatore si troverà per caso ad ascoltare un dialogo che lo riempirà di sospetti…

Eh sì: il ragazzo sentirà casualmente un discorso “strano” tra Armando e don Saverio (Andrea Lolli) e subito chiederà un chiarimento alla sorella, che gli confermerà come stanno le cose tra il Ferraris e Agnese. A quel punto Salvatore, il quale ovviamente non sa di avere un fratellastro in Germania, se la prenderà completamente con la madre, alla quale rivolgerà parole molto dure prima di decidere di andare via di casa!

Come si risolverà la faccenda? È sin troppo chiaro che la situazione potrebbe cambiare se solo Agnese si decidesse a vuotare il sacco con i figli riguardo al vero motivo che ha portato Giuseppe a lasciare Milano. Lo farà prima o poi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.