Nelle più recenti puntate de Il paradiso delle signore 6, alla fine la verità è venuta alla luce. Spinta anche dal fratello Salvatore (Emanuel Caserio), Tina Amato (Neva Leoni) si è recata da Vittorio (Alessandro Tersigni) pronta a confessare di aver “usato” la voce di Anna Imbriani (Giulia Vecchio) sostituendola alla sua. In realtà il dottor Conti aveva già capito tutto e così a Tina non è rimasto che rivelare l’altra parte del segreto: quella di avere dei “polipi” alle corde vocali.

Cosa succederà adesso? C’è da dire che in Vittorio resterà inizialmente una certa delusione per il fatto di essere stato ingannato, comunque l’uomo non lascerà da sola la giovane Amato in questo difficile momento e fin da subito vorrà offrirle tutto il suo aiuto.

E così arriviamo alle puntate della prossima settimana: Conti accompagnerà Tina dal medico, il quale le consiglierà l’intervento. Sarà quello il momento in cui la ragazza si deciderà a vuotare il sacco anche con i suoi genitori, che ovviamente resteranno molto turbati nell’apprendere che la figlia non sta bene. Non solo: ci sarà del disaccordo in famiglia, tra Agnese (Antonella Attili) che sia pure a fatica accetterà l’idea dell’operazione e Giuseppe (Nicola Rignanese) che, invece, apparirà decisamente contrario a tale prospettiva.

Al di là del parere di parenti e amici, resta il fatto che la decisione definitiva sul da farsi dovrà prenderla la diretta interessata, che in un primo momento sarà anche lei spaventata e piena di dubbi. Poi, però, assisteremo a un incontro – organizzato da Vittorio – tra Tina e una sua fan, cosa che aiuterà la nostra protagonista a riflettere saggiamente sul suo futuro…

E chissà che non sia questa la svolta: occhio alla puntata del 12 novembre, quella in cui Tina avrà finalmente le idee chiare! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.