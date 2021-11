Il paradiso delle signore 6: Marcello e Ludovica si lasciano? I timori dei fan (e perché lo pensano)

Dopo la conclusione e del lungo legame con Roberta (Federica De Benedittis), a Il paradiso delle signore Marcello Barbieri (Pietro Masotti) ha ritrovato l’amore con Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), dando luogo a una storia sentimentale che inizialmente ha un po’ sorpreso i telespettatori ma che poi nel corso dei mesi è diventata un punto fermo della fiction daily di Rai 1.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 29 novembre: Tina ad Agnese, “ti ho vista mentre ti baciavi con Armando”

Da qualche settimana, però, questo “punto fermo” sembra un po’ meno fermo: Ludovica ha evitato di presentare Marcello come “suo fidanzato” alla new entry Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) e in generale nella coppia sembra profilarsi qualche difficoltà a gestire il diverso status sociale.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Al di là di ciò che stiamo vedendo nelle attuali puntate, di recente diversi aficionados del Paradiso sono rimasti un po’ perplessi notando un breve dialogo intercorso su Instagram tra gli interpreti di Ludovica e Marcello: a detta di alcuni fan, sembra quasi che i due attori non abbiano più molte scene insieme (o che quanto meno ne abbiano meno rispetto al passato)…

Insomma, sui social qualcuno inizia a pensare che il Barbieri e la Brancia possano addirittura essersi lasciati negli episodi già girati e che ancora non abbiamo visto in tv…

A tal proposito, come sapete il nostro sito tende a dare peso esclusivamente alle anticipazioni verificate (questo infatti non deve essere considerato un post di spoiler) e dunque è il caso di sottolineare che, al momento, di ufficiale c’è solo che la differenza di ceto avrà un peso sempre maggiore nel rapporto tra Marcello e Ludovica.

Per tutto quello che va (o che non va) oltre questa frase, vi faremo sapere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.