Tra pochi giorni a Il Paradiso delle signore una coppia della fiction daily di Rai 1 si troverà potenzialmente nelle condizioni di ripartire dopo uno stop forzato di parecchi mesi.

Parliamo ovviamente di Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi), che sia pur lentamente si erano col tempo avvicinati fino a stare insieme, dando inizio peraltro a una relazione clandestina visto che lei era ancora teoricamente sposata. Il problema è che poi la “teoria” è diventata “pratica”, visto che nella scorsa stagione Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) si è rifatto vivo in quel di Milano tornando a occupare il suo legittimo posto in famiglia.

Ora, però, Giuseppe sta per salutare tutti. Proprio nelle attuali puntate, Agnese scopre la verità sul figlio che suo marito ha in Germania e lo mette di fronte a un aut-aut: “O dici la verità ai suoi figli, o te ne vai!“. E infatti l’Amato senior se ne andrà, tornandosene all’estero non prima di essersi tolto qualche sassolino dalle scarpe con la consorte e con Armando.

L’uscita è temporanea o definitiva? Questo lo capiremo col tempo, ma ciò che interessa ora ai fan è sapere se – con Giuseppe fuori dall’Italia – la storia d’amore interrotta potrà continuare. A questo proposito, occhio alle prossime puntate perché questa storyline si dirige verso un colpo di scena che potrebbe rendere il segreto di Agnese e Armando… molto meno segreto!

