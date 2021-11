Anticipazioni terza puntata della fiction Imma Tataranni (seconda stagione), in onda lunedì 8 novembre 2021 in prima serata su Rai 1:

Leggi anche: CUORI fiction, anticipazioni quarta puntata di domenica 7 novembre 2021

Fiction Imma Tataranni, sostituto procuratore 2: trama episodio intitolato “Dai sassi alle stelle”, in onda l’8 novembre 2021

La scienziata Marta Ventura, amica di Diana, viene ritrovata assassinata al Centro di Geodesia di Matera. Accompagnata dalla Bartolini, nuovo rinforzo della PG, Imma inizia ad indagare su più piste ma la verità, venuta a galla grazie a una scoperta casuale di Diana, sarà però completamente diversa dall’ipotesi inizialmente perseguita.

In procura gli animi sono in subbuglio: Diana è sconvolta per la morte dell’amica, Imma pensa che Calogiuri tradisca Jessica con la nuova arrivata, la Bartolini, e gli fa una paternale.

Samuel nel frattempo torna a Matera per Valentina e scopre che la ragazza che ama ancora è corteggiata da Gabriele.

Pietro è felice come non mai perché ha realizzato il suo sogno, ma è una felicità che dura poco…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)