Appena scoprirà che la piccola Kiraz (Maya Basol) è il frutto del suo amore con Eda Yildiz (Hande Ercel), Serkan Bolat (Kerem Bursin) reagirà nel peggiore dei modi. Nella seconda stagione di Love Is In The Air, almeno inizialmente, il bell’architetto non avrà alcuna intenzione di prendersi cura della figlioletta, ma tutto ciò avrà una drammatica spiegazione. Vediamo insieme di che cosa si tratta…

Love Is In The Air, news: Serkan non vuole assumersi le sue responsabilità con Kiraz

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Serkan scoprirà dell’esistenza di Kiraz soltanto quando quest’ultima starà per compiere cinque anni. La seconda stagione della telenovela turca partirà infatti con un grosso salto temporale, che darà modo ai telespettatori di scoprire che Bolat, dopo essere guarito dal cancro, ha interrotto la sua relazione con Eda sostenendo di non volere avere una famiglia con lei.

Appena dovrà nuovamente lavorare con lui per i lavori di ristrutturazione dell’albergo di proprietà di Deniz (Ayşe Akın), Eda cercherà dapprima di nascondere a Serkan che Kiraz è sua figlia, tant’è che farà sì che Melo (Elcin Afacan) gli faccia credere che la bambina è sua e del barista dell’hotel Burak (Sinan Helvacı); poi però a un certo punto gli confesserà la verità, lasciandolo senza parole.

Dopo aver riflettuto meglio sul da farsi, Bolat affronterà quindi di petto la situazione e, pur precisando che non se la sente di adempiere ai suoi doveri di padre, offrirà a Eda tutto il supporto economico per il bene della bimba. Offerta che, ovviamente, la Yildiz rifiuterà sdegnata…

Love Is In The Air, spoiler: ecco perché Serkan ha davvero lasciato Eda!

Tutto questo, quindi, a quali tipi di risvolti porterà? Occhio a Serkan, che ad un certo punto non riuscirà più a sopportare tutte le recriminazioni di Eda e, facendosi coraggio, le confesserà per quale motivo, cinque anni prima, ha fatto di tutto per interrompere la relazione con lei.

Dal drammatico dialogo emergerà che Bolat era convinto di non poter avere figli, a causa della chemioterapia pesante a cui si era sottoposto, e ha preferito non farne parola con la Yildiz per evitare che, spinta dall’amore che sentiva per lui, decidesse di rinunciare per sempre al suo sogno di diventare madre.

Da un lato sarà quindi chiaro che Serkan ha sempre detto (mentendo) di aver cambiato idea sul costruire una famiglia solo per non legare Eda a sé, dall’altro l’architetto svelerà alla donna che ha paura di un possibile ritorno del tumore al cervello, motivo per cui preferisce non far affezionare Kiraz a lui nell’eventualità che possa morire e lasciarla orfana.

Con le lacrime agli occhi, Bolat spiegherà infatti alla Yildiz che ha il 70% di probabilità di ammalarsi, ma ciò non gli impedirà di dirle che, nonostante tutto, gli unici momenti in cui è stato felice nella sua vita sono quelli che ha passato al suo fianco.

Love Is In The Air, trame: Engin cerca di far cambiare idea a Serkan

Sarà dunque abbastanza palese che in realtà Serkan sta rinunciando ancora a Kiraz, e di conseguenza a Eda, per il loro bene. Comunque Engin (Anil Ilter), una volta scoperto della paura di Serkan, lo spronerà a contattare nuovamente il dottore che lo ha in cura per scoprire se davvero le sue possibilità di riammalarsi siano ancora così alte. Il nostro protagonista ascolterà il consiglio del suo migliore amico? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

