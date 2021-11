Visto che Serkan Bolat (Kerem Bursin) non vorrà proprio saperne di fare da padre a Kiraz (Kerem Bursin), la figlia che condivide con la sua ex Eda Yildiz (Hande Ercel), Aydan (Neslihan Yeldan) e Engin (Anil Ilter) passeranno presto al contrattacco per far cambiare idea all’uomo. Ciò darà il via ad un divertente piano…

Love Is In The Air, trame: ecco perché Serkan non sa di Kiraz

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che la seconda stagione di Love Is In The Air partirà con un salto temporale di cinque anni. A quel punto, i telespettatori scopriranno che Eda e Serkan non sono riusciti a portare avanti la loro relazione; ciò perché l’uomo, dopo essere guarito dal cancro, avrà preferito concentrarsi sul lavoro, comunicando alla sua amata di non essere per niente intenzionato a mettere su famiglia.

Partendo da questa premessa, sarà quindi facile comprendere per quale ragione Eda, che nel frattempo era rimasta incinta, non abbia mai parlato a Serkan della nascita di Kiraz. Tuttavia, quando i due si rincontreranno per i lavori di ristrutturazione dell’albergo della viziatissima Deniz (Ayşe Akın), la Yildiz non se la sentirà più di mentire a Serkan e, dopo aver utilizzato una serie di sotterfugi, gli dirà apertamente che Kiraz è sua figlia. L’architetto non reagirà però nel migliore dei modi…

Love Is In The Air, news: Serkan non vuole fare da padre a Kiraz

Eh sì: dopo aver accolto la notizia con un vero e proprio shock, Bolat farà a Eda una proposta alquanto inaccettabile. Nel corso di un drammatico dialogo, sottolineerà infatti di non sentirsi pronto a fare da padre a Kiraz, ma le offrirà tutto il supporto economico per il benessere dalla bambina. Tale accordo, ovviamente, non comprenderà alcun rapporto affettivo con la piccolina.

Da un lato Eda resterà ovviamente interdetta e rifiuterà sdegnata di procedere nella maniera illustrata da Serkan, dall’altro anche Aydan sarà sconvolta dall’iniziativa del figlio e vorrà fare il possibile per convincerlo a far parte della vita della sua bambina, in modo tale che anche lei possa essere una nonna in piena regola per Kiraz. Proprio per questo, la donna stringerà un patto con Engin…

Love Is In The Air, spoiler: Engin e Aydan vogliono fare cambiare idea a Serkan su Kiraz

Dopo essersi parlati, Engin e Aydan penseranno che Serkan abbia bisogno di più tempo da passare da solo con Kiraz per prendere la decisione di comportarsi come il padre che la bambina merita di avere. Per portare a termine la macchinazione escogitata con Aydan, Engin coinvolgerà dunque il figlio Can (Ahmet Efe Metekoğlu) nella questione e lo spingerà a passare tanto tempo in compagnia della sua “amichetta” Kiraz.

Ovviamente, ogni scusa sarà buona per lasciare Serkan da solo con la figlioletta. Ma questo basterà davvero a fargli cambiare idea?

