Nonostante la separazione durata oltre cinque anni, la scintilla tra Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) non farà fatica a riaccendersi appena i due si rivedranno. Fin dalle prime puntate della seconda stagione di Love Is In The Air, i protagonisti della telenovela turca si scambieranno diversi baci, che faranno prendere all’architetto la decisione di riconquistare la sua ex a qualsiasi costo. Non tutto sarà però così semplice…

Love Is In The Air, news: Eda, Serkan e l’omissione su Kiraz

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che, nel corso dei tanti anni passati lontana da Serkan, Eda si sarà laureata in architettura in Italia e sarà diventata madre della piccola Kiraz (Maya Basol). Quest’ultima, ovviamente, sarà anche figlia di Bolat, ma l’uomo non sarà stato messo al corrente della sua esistenza, dato che – dopo essere guarito dal tumore al cervello – avrà piantato in asso la Yildiz per concentrarsi sul lavoro (non senza sottolineare di non essere interessato a costruire una famiglia).

Quando, per puro caso, si troverà a dover collaborare con lui per la ristrutturazione dell’albergo gestito da Denise (Ayşe Akın), Eda farà di tutto per nascondere a Serkan il legame di parentela che la unisce a Kiraz, tant’è che gli lascerà credere che la bimba sia figlia di Melo (Elcin Afacan) e Burak (Sinan Helvaci), gestore del bar della struttura nonché cugino della proprietaria Denise. La menzogna terrà quindi banco per parecchio tempo, ma la situazione sfuggirà presto di mano alla Yildiz…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan bacia Eda e…

Eh sì: nelle tante giornate che trascorreranno insieme per via del lavoro, Serkan darà presto l’impressione a Eda di essersi pentito di aver mandato in malora la loro relazione e, in più di una circostanza, preciserà che farà di tutto per dimostrarle che può finalmente tornare a fidarsi di lui. Ovviamente, la ragazza farà il possibile per respingere qualsiasi tipo di avance dell’architetto ma, al culmine di una discussione, non potrà evitare un suo appassionato bacio.

Piuttosto che schiaffeggiarlo, Eda darà ascolto all’attrazione che sente nei riguardi di Serkan e gli darà un secondo bacio, anche se poi sottolineerà che non vuole avere niente a che fare con lui perché l’ha fatta soffrire. Bolat avrà però come la sensazione che la Yildiz gli stia nascondendo qualcosa, anche se non penserà minimante che il “segreto” ha a che fare con Kiraz.

Love Is In The Air, trame: Eda vuole capire se Serkan è pronto a fare il padre

Tutto questo a quali risvolti porterà? Dato che sarà abbastanza confusa sul da farsi, Eda si confiderà con Melo e valuterà ancora una volta l’ipotesi di confessare a Serkan che Kiraz è sua figlia. Prima di tale rivelazione, la donna vorrà però mettere alla prova Bolat per capire se “odia” ancora i bambini e, sopratutto, per vedere se è pronto a fare il padre.

In quei momenti, la nostra protagonista ignorerà però che la “suocera” Aydan (Neslihan Yeldan) è vicinissima a scoprire tutta la verità sulla bimba… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.