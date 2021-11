Nella seconda stagione di Love Is In The Air, in partenza su Canale 5 tra pochissimi giorni, i telespettatori avranno modo di scoprire che cosa ne è stato della relazione tra la capricciosa Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) e il suo grande amore Kemal Özcan (Sinan Albayrak). A distanza di cinque anni, i due staranno ancora insieme, ma non mancheranno i momenti di tensione e le scoperte shock…

Love Is In The Air, news: Kemal mette alle strette Aydan

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che Kemal deciderà di dare un ultimatum a Aydan, la quale non si sentirà ancora pronta a confessare al figlio Serkan (Kerem Bursin) di avere un nuovo amore. La Bolat Senior continuerà quindi a tergiversare sulla questione ma il compagno, ad un certo punto, non ne potrà più e la mettere alle strette, sottolineando che se non parlerà all’architetto di ciò che c’è tra di loro… sarà lui a farlo!

Neanche a dirlo, Aydan si avvarrà dell’aiuto del fidato Seyfi (Alican Aytekin) per evitare che Kemal possa spifferare tutto quanto a Serkan prima che lo faccia lei, ma gli eventi piegheranno una piena del tutto imprevedibile nel momento in cui la donna scoprirà che dal rapporto ormai naufragato tra suo figlio e Eda Yildiz (Hande Ercel) è nata la piccola Kiraz (Maya Basol).

Love Is In The Air, trame: Aydan e la custodia di Kiraz

Se ci avete seguito in precedenza, sapete infatti già che Aydan non riuscirà a perdonare Eda per avere nascosto a Serkan per oltre cinque anni che era diventato papà e si convincerà del fatto che la Yildiz non sia la persona più idonea per badare alle esigenze della nipote. Attraverso una serie di inganni, la Bolat riuscirà dunque a far firmare al figlio la richiesta di affidamento esclusivo della minore e nel giro di poco tempo, visto che anche Ayfer (Evrim Dogan) si muoverà in tal modo per tutelare Eda, si creeranno i presupposti per l’avvio di una battaglia legale.

Tuttavia, almeno per ora, la questione si risolverà in un nulla di fatto, visto che il giudice incaricato del caso non se la sentirà di pronunciarsi repentinamente e chiederà a Eda e Serkan di vivere per qualche giorno con Kiraz per capire se riescono a trovare un punto di incontro per il bene della bambina. Ciò farà dunque da apripista ad un particolare che Aydan ha sempre ignorato…

Love Is In The Air, spoiler: la rivelazione shock di Kemal!

Eh sì: mentre si troveranno a discutere su Eda e Serkan, Kemal parlerà apertamente a Aydan di una notte passata insieme più di trent’anni prima. A sorpresa, la donna sarà incredula di fronte a tale affermazione perché, a causa dell’abuso di alcool, avrà sempre pensato di essersi addormentata prima di andare a letto con Kemal.

Insomma, dopo tantissimi anni, la Bolat si renderà conto di aver tradito anche “fisicamente” il marito Alptekin (Ahmet Somers), con cui in quel tempo stava vivendo una crisi matrimoniale. E come spesso capita nelle soap, questa scoperta farà da preludio ad un grande colpo di scena… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.