Love Is In The Air anticipazioni: Eda scopre il grande inganno di Aydan

Fino a quando Aydan (Neslihan Yeldan) riuscirà a nascondere al figlio Serkan Bolat (Kerem Bursin) che gli ha fatto firmare con l’inganno la richiesta di affidamento esclusivo della piccola Kiraz (Maya Basol)? In realtà, quando tutta la verità verrà a galla nella seconda stagione di Love Is In The Air, non passerà tanto tempo prima che il bell’architetto scopra ciò che la madre ha fatto. Capiamo dunque insieme come avverrà la rivelazione…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di martedì 23 novembre 2021

Love Is In The Air, news: Serkan rivela a Kiraz di essere suo padre

Come abbiamo già avuto modo di segnalare, Serkan resterà inizialmente attonito quando Eda Yildiz (Hande Ercel) gli confesserà, a cinque anni della loro rottura, che dalla relazione che hanno avuto è nata Kiraz. Inizialmente Bolat non se la sentirà di fare da padre alla bambina, ma cambierà radicalmente idea quando il medico gli farà presente che non c’è alcun pericolo di recidiva del cancro al cervello.

Sull’onda di questa “nuova consapevolezza”, Serkan si presenterà alla festa di compleanno di Kiraz vestito da astronauta; ciò perché Eda, per giustificare alla consanguinea l’assenza di una figura maschile, aveva fatto credere alla bimba che il padre fosse in missione nello spazio. Dopo essersi introdotto ai festeggiamenti con quel travestimento, Bolat rivelerà quindi a Kiraz la sua identità e, da quel momento, comincerà ad imbastire un rapporto più solido con lei.

Le intromissioni di Aydan saranno però all’ordine del giorno…

Love Is In The Air, trame: Aydan inganna Serkan

Eh sì: visto che riterrà che Eda abbia sbagliato a non parlare per cinque anni a Serkan della figlia che avevano in comune, Aydan comincerà a pensare che la Yildiz non sia in grado di svolgere al meglio il suo ruolo di madre e, con l’inganno, farà a firmare a Bolat la richiesta di affidamento esclusivo di Kiraz, spacciandola invece per la domanda da presentare al Comune per affidarle il cognome paterno.

Con l’aiuto di Seyfi (Alican Aytekin), Aydan cercherà poi di procurarsi delle testimonianze audio che vadano contro Eda in un’eventuale processo, ma ogni suo tentativo risulterà vano perché i suoi testimoni, tra cui lo strampalato Erdem (Sarp Bozkurt) e la svampita Deniz (Ayşe Akın), si riveleranno dei veri e proprio buchi nell’acqua. E la sua bugia, tra le altre cose, verrà scoperta in un battibaleno…

Love Is In The Air, spoiler: Eda scopre l’inganno di Aydan

Una mattina, infatti, Eda sentirà Aydan parlare al telefono con Kemal (Sinan Albayrak) dell’affidamento esclusivo della bambina. Nei primi minuti, la Yildiz si sentirà così tradita anche da Serkan, perché crederà che sia stato lui a dire alla madre di agire in tal senso.

Tuttavia, ragionando più a freddo su tutta la situazione venutasi a creare, Eda capirà che l’iniziativa è partita solo ed esclusivamente da Aydan e, dopo averla rimproverata, non impedirà in alcun modo a Serkan di vedere Kiraz.

Ma Aydan alla fine si rassegnerà all’idea di non avere la nipote tutta per sé oppure studierà qualche altro piano “diabolico”? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)