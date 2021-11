Anche se di suo non sarebbe intenzionata a farlo, nelle puntate della seconda stagione di Love Is In The Air Eda Yildiz (Hande Ercel) dovrà obbligatoriamente andare a convivere con l’ex fidanzato Serkan Bolat (Kerem Bursin) per qualche giorno. A prendere la decisione sarà infatti un giudice per il bene della piccola Kiraz (Maya Basol), la figlia di Eda e Serkan…

Love Is In The Air, news: Eda scopre che Aydan vuole la custodia di Kiraz

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto partirà nell’istante in cui Kiraz verrà messa al corrente del fatto che Serkan è il suo papà. A quel punto, anche Aydan (Neslihan Yeldan) vorrà entrare a far parte nella vita della nipote e, utilizzando una serie di sotterfugi, riuscirà a far sì che il figlio firmi la documentazione necessaria per richiedere la custodia esclusiva della piccola della bambina.

Da un lato, visto che sarà ignaro di tutto quanto, Serkan farà di tutto per riconquistare Eda perché, nonostante i cinque anni che hanno trascorso lontani, non avrà mai smesso di amarla; dall’altro Aydan cercherà di procurarsi una serie di testimonianze non corrispondenti alla verità per far sì che il giudice incaricato del caso arrivi alla conclusione che la Yildiz non è in grado di prendersi cura di Kiraz. La rete di tranelli cadrà però quando Eda scoprirà quali sono le reali intenzioni dell’ex suocera…

Love Is In The Air, trame: Eda e Serkan in tribunale!

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà? Possiamo anticiparvi che, in un primo momento, Eda riterrà che la richiesta di affidamento esclusivo sia partita solo ed esclusivamente da Aydan, motivo per cui non addosserà a Serkan alcun tipo di responsabilità. Tuttavia, col trascorrere degli episodi, la Yildiz apprenderà che esiste un documento firmato da Bolat e non gli darà modo di spiegarsi a riguardo.

Al tempo stesso, anche l’architetto comincerà a pensare che Eda l’abbia preso in giro, ciò perché Ayfer (Evrim Dogan), con gli stessi metodi utilizzati da Aydan, si sarà munita di un avvocato per fare causa ai Bolat e ottenere la custodia di Kiraz. A causa di tutti questi equivoci, i nostri due protagonisti arriveranno quindi a farsi la guerra in tribunale, ma il risultato del processo sarà a dir poco imprevedibile…

Love Is In The Air, spoiler: il giudice obbliga Eda e Serkan a convivere!

Eh sì: dopo aver constatato che né i testimoni in favore di Serkan e né tanto meno quelli pro Eda sono attendibili, poiché in qualche modo influenzati dalle manovre di Aydan e Ayfer, il giudice chiederà ai due “ex” di tentare di trovare un accordo tra di loro per non far soffrire ulteriormente Kiraz e chiederà loro di convivere per circa 48 ore – ossia il tempo di cui necessita per emettere il suo verdetto – per capire se esista una possibilità di sciogliere le loro incomprensioni.

E così Eda e Serkan si troveranno a dividere lo stesso tetto. Un'opportunità di cui Bolat vorrà approfittare per riconquistare definitivamente Eda. Ci riuscirà?