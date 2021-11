Nella seconda stagione di Love Is In The Air, in onda su Canale 5 tra qualche settimana, in che modo Serkan Bolat (Kerem Bursin) scoprirà che la piccola Kiraz (Maya Basol) è sua figlia? A dargli conferma definitiva del suo sospetto sarà proprio Eda Yildiz (Hande Ercel) e la reazione dell’architetto sarà alquanto sorprendente…

Love Is In The Air, news: ecco perché Eda ha nascosto a Serkan che aveva una figlia

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che il primo episodio della stagione numero due partirà con un salto temporale di cinque anni. A quel punto, i telespettatori avranno modo di scoprire che Eda e Serkan si sono lasciati; ciò perché quest’ultimo, una volta guarito dal cancro al cervello, avrà preferito concentrarsi sul lavoro facendo sapere alla Yildiz che non intendeva mettere su famiglia con lei.

Quando stava per mettere una pietra sopra alla sua relazione con Bolat, Eda ha però appreso di essere incinta, proprio mentre si trovava in Italia per finire la laurea in architettura. Dato l’atteggiamento assunto dall’uomo, la ragazza avrà quindi preferito non dirgli nulla della sua gravidanza, mantenendo il segreto per oltre cinque anni. Comunque sia, il destino farà sì che Eda e Serkan possano rincontrarsi poiché dovranno collaborare insieme nella ristrutturazione dell’albergo di proprietà dell’avvenente quanto superficiale Deniz Kolcu (Ayşe Akın).

Love Is In The Air, trame: Eda fa credere a Serkan che Kiraz sia figlia di Melo ma…

Eh sì: appena si troverà di fronte a Eda, Serkan non vorrà più lasciarla andare via e farà di tutto per recuperare il rapporto con lei. Al contrario, dato che l’architetto interagirà giocoforza anche con la piccola Kiraz, la Yildiz farà il possibile per mantenere lontano Bolat dalla sua vita e infatti non opporrà alcun tipo di resistenza quando Melo (Elcin Afacan) dirà che la bimba è sua e del “falso” marito Burak Balci (Sinan Helvacı), il gestore del bar del ristorante (che in realtà è innamorato di Eda).

Comunque sia, le molteplici bugie inizieranno ad emergere piano piano e sia Aydan (Neslihan Yeldan) che Engin (Anil Ilter) sospetteranno che Kiraz in realtà sia figlia proprio di Eda e di Serkan; ciò accadrà sia perché il nome della bambina significherà ciliegia, il frutto preferito da Bolat, e sia perché la piccola sarà allergica alle fragole proprio come l’architetto. I due personaggi, attraverso una serie di sotterfugi, riusciranno quindi a far fare l’analisi del DNA comparata tra Kiraz e Serkan, scoprendo il loro legame di parentela. Questo costringerà dunque Eda ad agire…

Love Is In The Air, spoiler: Eda confessa a Serkan che Kiraz è sua figlia

Proprio così: presa dalla paura che Serkan stia per scoprire tutta la verità, Eda chiederà aiuto a Burak per fuggire il prima possibile dall’albergo. Tuttavia, Kiraz non sarà dello stesso parere della madre e, nel momento dei saluti, farà sapere a Bolat che è la Yildiz e non Melo la sua vera mamma. Come se non bastasse, la bimba lascerà una sua scarpa nel cruscotto della macchina di Serkan, il quale sarà ancora più confuso appena la ritroverà.

Tutti questi “imprevisti” faranno quindi pensare a Eda che non sia giusto continuare a nascondere a Serkan che ha una figlia. La donna si armerà dunque di coraggio e svelerà l’arcano all’architetto, che non proferirà parola e scapperà sconvolto con la sua automobile. La Yildiz riuscirà però a intuire che il nostro protagonista si è nascosto nella sua casa di Istanbul e lo raggiungerà.

E così il mattino successivo Eda e Serkan si confronteranno, con l’uomo che non se la sentirà di incolpare l’ex, viste le molte volte in cui aveva sottolineato di non volere dei figli. Tra le altre cose, Bolat ammetterà che forse la Yildiz ha fatto bene a non dirgli che era incinta cinque anni prima perché, molto probabilmente, avrebbe preteso che abortisse, non consentendo mai alla splendida Kiraz di nascere.

In seguito a questo chiarimento, Serkan chiederà però a Eda di restare da solo per assimilare la notizia… Come andrà a finire? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

