Già da alcuni giorni vi abbiamo anticipato una variazione di palinsesto che sarebbe iniziata proprio da questo sabato e che avrebbe riguardato i fan di Love is in the air. Se avete comunque acceso la tv in cerca di Eda e Serkan e avete invece trovato in onda una puntata di Una vita, vi riepiloghiamo cos’è successo.

Dunque. Come già detto, Mediaset da questa settimana ha operato un cambiamento nel sabato pomeriggio di Canale 5, posizionando le vicende di Acacias 38 come traino di Verissimo, il settimanale condotto da Silvia Toffanin.

Love is in the air, quindi, da ora in poi andrà in onda “solo” dal lunedì al venerdì e dovrebbe essere così anche quando, dall’11 dicembre, la prima parte del pomeriggio del sabato sarà di nuovo dedicata completamente alle soap e telenovele.

Appuntamento dunque a lunedì prossimo per Love is in the air. E attenzione perché con la nuova settimana inizierà anche la seconda stagione del programma: nuove location, nuovi personaggi e un salto temporale di cinque anni. Il secondo ciclo che va a iniziare sarà anche l’ultimo, per cui le puntate che vedremo da qui ai prossimi mesi ci condurranno al lieto fine dei due protagonisti.

