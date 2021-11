Beautiful e Una vita il sabato dureranno di più, ecco da quando

Su Canale 5 si avvia alla conclusione l’appuntamento con Scene da un matrimonio: restano ancora due puntate (27 novembre e 4 dicembre) e poi questa edizione del programma condotto da Anna Tatangelo chiuderà i battenti. Cosa succederà nel palinsesto del sabato di Canale 5 a partire dal weekend successivo?

Da sabato 11 dicembre, per quel che si sa nel momento in cui scriviamo (e fatte salve variazioni dell’ultima ora), pare proprio che Mediaset abbia pensato di utilizzare due delle soap già presenti nella consueta programmazione quotidiana per condurci fino all’inizio di Verissimo.

Beautiful e Una vita: il sabato dall’11 dicembre aumenteranno la loro durata!

Dunque, proprio dall’11 dicembre, si partirà con una super-puntata di Beautiful che durerà sino alle 14,40 e si proseguirà con una maratona di Una vita che ci accompagnerà fino alle 16,30. Invece mancherà all’appello Love is in the air, che – com’è noto da qualche giorno – già da sabato 27 novembre non sarà più trasmessa al sabato.

Ovviamente, negli altri giorni della settimana (dal lunedì al venerdì) continuerà la normale programmazione del pomeriggio con Beautiful, Una vita, Uomini e donne, Amici, Grande Fratello Vip, Love is in the air e Pomeriggio 5. Le variazioni di cui vi abbiamo parlato in questo post, dunque, riguardano esclusivamente il daytime del sabato.

