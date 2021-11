Nei giorni scorsi è venuta a mancare un’attrice molto stimata delle soap opera americane degli anni ’80 e ’90. Parliamo di Lisa Brown, nota anche al pubblico italiano per la sua lunga partecipazione a Sentieri (The Guiding Light) nel ruolo di Nola Reardon.

Nola è stato davvero un personaggio iconico delle soap made in USA e Lisa l’ha interpretato in due fasi ben precise: dal 1980 al 1985 (il periodo che forse l’ha resa più famosa, soprattutto da noi) e poi anche dal 1995 al 1998, con un’ultima breve partecipazione in quelle che nel 2009 sono state le ultime puntate in assoluto (si tratta di episodi che, come sappiamo, in Italia non sono mai andati in onda).

Negli anni in cui la Brown non era a Sentieri, ha fatto parte cast di un’altra produzione statunitense di rilievo: Così gira il mondo (As the world turns), dove ha prestato il volto al ruolo di Iva Snyder.

Lisa Brown, che è morta all’età di 67 anni, è stata anche un’attrice teatrale e una coach di recitazione in ambito televisivo. Per quanto riguarda la tv, si ricorda anche un breve passaggio come guest star a Quando si ama (altra soap famosa soprattutto in Italia) nel 1995.

