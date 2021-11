Anticipazioni e trama terza puntata della fiction Storia di una famiglia perbene, in onda mercoledì 17 novembre 2021 in prima serata su Canale 5:

Sono passati sette anni: ora siamo nel 1992 e Maria è all’ultimo anno di liceo divisa tra lo studio, il volontariato e la vita difficile al rione. Ha un nuovo amore di nome Alessandro, studente della Bari bene dallo spirito rivoluzionario.

Michele, che aveva lasciato Bari per sfuggire al suo destino criminale, deve ritornarci. Don Nicola è infatti malato: ha in ballo un grosso traffico con gli albanesi (che non devono saperlo fragile e vulnerabile) e crede che solamente suo figlio minore possa portare a termine l’accordo con Kristi.

Tutto il rione parla di questo ritorno e Antonio è in ansia che i due giovani si rivedano: Maria promette al padre che questo non succederà, ma Maria e Michele si ritrovano alla festa del matrimonio di Giuseppe. Allora Antonio, infuriato, interviene.

