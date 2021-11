Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda venerdì 12 e sabato 13 novembre 2021: Ariane riesce a farsi consegnare le chiavette USB da Maja dietro minaccia di far uccidere Florian, di conseguenza Erik le distrugge. Maja a quel punto dice tutto al compagno…

Cornelia è in ansia per il quadro che Christoph ha regalato per l’asta e che lei ha rovinato, ma poi si rende conto che si tratta del dipinto sbagliato (e che non ha alcun valore).

Un produttore televisivo di Monaco cerca di accaparrarsi Hildegard nel suo programma di cucina intitolato “Sale e pepe”. Lei, però, non sa se accettare o meno…

Florian, nonostante Cornelius gli abbia chiesto di non dire nulla al fratello, lo accusa di essere un ladro e un truffatore.

Ariane ottiene il silenzio di Maja minacciando pure la vita di Napoleone.

