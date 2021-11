Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda mercoledì 17 e giovedì 18 novembre 2021:

Cornelia e Christoph suonano il pianoforte a quattro mani e lei gli chiede di farlo anche nel corso dell’asta di beneficenza, però chiede preventivamente a Robert se la cosa lo possa infastidire: in effetti è così, ma lui fa finta di no (e anche Werner non ne è tanto felice…).

Alle scuderie, Selina viene colpita da un cavallo mentre parla a Cornelius di suo marito.

Selina viene condotta in ospedale e Cornelius avvisa Michael che il rene destro della donna non funziona bene. Il medico non capisce come l’uomo possa sapere un particolare del genere e successivamente lo dice a Selina. Così lei chiede spiegazioni all’uomo e e a bruciapelo gli chiede se è Cornelius!

