Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda venerdì 19 e sabato 20 novembre 2021:

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Max flirta con Vanessa e lei si dichiara

Selina resta letteralmente sconvolta nell’apprendere che Lars è in realtà Cornelius. Lui le spiega che, dato il corso degli eventi, non poteva che far finta di essere morto. Lui e Maja le chiedono di non dire per ora nulla a nessuno per poter incastrare Erik e Ariane: Selina accetta.

Max utilizza un’inconsapevole Vanessa per rendersi conto dell’eventuale gelosia nei suoi confronti da parte di Shirin.

Cornelia passa del tempo con Christoph, data la comune passione per il pianoforte. Werner, preoccupato, mette in guardia Robert che però dice di fidarsi della donna.

Rosalie si riappacifica con Michael e gli promette di mantenere le sue promesse elettorali.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)