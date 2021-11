Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda giovedì 4 e venerdì 5 novembre 2021: Selina ritiene che Christoph abbia ricattato Rosalie attraverso il video, ma lui dice che non è vero.

Dopo la cena turca “piccante” organizzata da Shirin per Max (come vendetta per ciò che lui aveva detto a Vanessa, Max la invita al ristorante del Fürstenhof e lì, a cena, le rivela di amarla. Lei a quel punto gli confessa che la cena “piccante” rappresentava una vendetta.

Selina apre il pc di Christoph, gli mostra il video su Rosalie e lo accusa di averlo manipolato. Christoph decide di mettere online il video originale.

Andre spiega a Leentje che non si sente di lasciare la famiglia e gli amici e trasferirsi in Olanda.

Cornelius dona un taccuino a Selina e la sprona a utilizzarlo per scrivere i suoi pensieri, al fine di liberarsi dai pesi della vita.

