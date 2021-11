Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda sabato 6 e domenica 7 novembre 2021: Andrè capisce di non poter lasciare il Fürstenhof, così Leentje rientra in Olanda da sola.

Ariane ed Erik parlano tra loro dei progetti per rovinare i Saalfeld, ma non si rendono conto che Cornelius li sta ascoltando.

Shirin dice grazie a Max per averle rivelato spontaneamente tutta la storia della scommessa. Vanessa però ha sentito tutta la conversazione e accusa l’amico di aver mentito. Shirin, di conseguenza, chiede spiegazioni a Max.

Maja, sia pure con dispiacere, decide di non dire a Florian che suo padre non è stato ai patti.

Florian è sorpreso in positivo dall’avvicinamento di Erik e lo sfida a biliardo.

