Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda lunedì 8 e martedì 9 novembre 2021: Maja e Florian trascorrono la notte insieme e tutti e due sono felici.

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Gerry vince il torneo e realizza il sogno di Shirin!

André ha deciso di lasciare Leentje e dunque non parte per l’Olanda; Werner, in ansia per lui, gli sta accanto.

Erik riceve una lettera anonima nella quale è indicato che qualcuno sa che lui e Bolko avevano rubato dei soldi. L’uomo ne parla ad Ariane ed entrambi ritengono che Cornelius abbia chiesto a Lars di tenerlo d’occhio. Successivamente, i due scoprono che qualcuno li sta spiando con la webcam del pc di Erik e organizzano un piano.

Erik fa finta di possedere le prove che lo incastrano su un quaderno che andrà a nascondere nel bosco. In realtà le prove sono contenute in due chiavette usb che Erik consegna ad Ariane, la quale va a seppellirle nel bosco. Erik pensa a quel punto che Lars / Cornelius insegua lui per prendergliele, invece l’uomo segue Ariane!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)