Non c’è proprio pace per Rosalie Engel (Natalie Alison)! Da quando a Tempesta d’amore ha deciso di tentare l’avventura in politica, questo personaggio si è infatti suo malgrado ritrovato coinvolto in un intricato intreccio di ambizione, vendetta e sete di potere.

Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane Rosalie sarà costretta a venire a compromessi con la propria coscienza per proteggere se stessa e le persone che ama. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie vince le elezioni

Tra i personaggi storici più amati e longevi di Tempesta d’amore, Rosalie ha fin da subito dimostrato di essere una donna dalle infinte sorprese e risorse. E così, quando ha improvvisamente deciso di tentare la carriera politica, non ci è voluto molto prima che i suoi avversari abbiano iniziato a temerla.

Come sappiamo, preoccupato dalla popolarità della rivale, Christoph (Dieter Bach) è arrivato a ricattare la povera Engel con un video contraffatto. Un gesto che alla fine gli si è ritorto contro: quando la verità è venuta fuori, Saalfeld ha di fatto perso ogni credibilità, consegnando così di fatto la vittoria nelle mani di Rosalie.

Quest’ultima è stata così eletta consigliere comunale per la gioia di amici, colleghi e dei suoi elettori. L’estasi della vittoria, però, non durerà a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane ricatta Rosalie

Come sappiamo, durante la campagna elettorale Rosalie ha potuto contare su un aiuto preziosissimo: quello di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). La dark lady ha infatti visto nella Engel la persona giusta per distruggere le ambizioni politiche di Christoph e, soprattutto, per assecondare tutte le sue richieste. Richieste che non tarderanno ad arrivare…

Non appena Rosalie verrà eletta, Ariane le ordinerà infatti di approvare il progetto dell’hotel benessere (con cui spera di rovinare i Saalfeld), nonostante la Engel avesse promesso ai propri elettori di non concedere il permesso di costruire per tutelare l’ambiente.

E così, quando Rosalie si opporrà, Ariane non esiterà a metterla di fronte ad un crudele ricatto (esattamente come già fatto qualche mese fa): se la Engel non approverà il progetto, la carriera di Michael verrà rovinata. E non è finita qui!

Quando Rosalie minaccerà di smascherarla, la Kalenberg la metterà di fronte ad un ulteriore ultimatum: se la Engel la denuncerà alla polizia, la dark lady rivelerà a tutti che la neo-politica si è già lasciata corrompere una volta…

E a quel punto Rosalie si troverà con le spalle al muro. Cosa deciderà di fare? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

