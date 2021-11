Un nuovo appassionante triangolo sta per esplodere nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. Quando Selina von Thalheim (Katja Rosin) scoprirà che “Lars Sternberg” è in realtà suo marito Cornelius (Christoph Mory), infatti, Christoph (Dieter Bach) capirà subito che tra i due c’è un legame speciale…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina scopre che Cornelius è vivo

Per anni ha pianto la sua morte, trovandosi a dover tenere in piedi da sola la famiglia affrontando una crisi economica senza precedenti. Non c’è dunque da stupirsi se la scoperta che il marito ha solo simulato la propria morte ed è in realtà vivo e vegeto verrà accolta da Selina con un misto di gioia e rabbia…

La von Thalheim rimarrà infatti sconvolta nell’apprendere che Cornelius non solo non ha avuto la minima fiducia in lei, ma è persino arrivato a farle credere di essere morto lasciandola da sola ad affrontare i problemi di famiglia. Come se non bastasse, l’uomo ha pure costretto Maja (Christina Arends) a mentire per lui!

Insomma, per Selina sarà davvero troppo, tanto che la donna si rifiuterà di ascoltare le spiegazioni del marito, dicendogli chiaramente che il loro matrimonio è finito con la sua “morte”. Cornelius, però, non si arrenderà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph capisce che Cornelius ama Selina

Determinato a riconquistare la donna che ama a qualunque costo, Cornelius cercherà in ogni modo di parlarle, arrivando a inseguirla fino alla sua stanza al Fürstenhof.

Incurante di qualunque precauzione, von Thalheim farà dunque alla moglie un’accorata dichiarazione d’amore, non accorgendosi che qualcuno li sta osservando…

Christoph si troverà infatti a pochi passi dai due coniugi e, inutile dirlo, non gradirà la scena! A quel punto Selina scaccerà Cornelius e spiegherà al fidanzato che quest’ultimo le ha confessato di provare dei sentimenti per lei, senza però rivelare la vera identità dell’uomo.

Ebbene, come prevedibile Saalfeld andrà su tutte le furie e deciderà di sbarazzarsi dello sgradito rivale il prima possibile. Un’impresa tutt’altro che difficile visto che “Lars Sternberg” non solo è un suo dipendente, ma è pure in periodo di prova!

Riuscirà Cornelius a restare al Fürstenhof? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

